ASM : Radamel Falcao fait ses adieux à l'AS Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert de Radamel Falcao à Galatasaray a été officialisé lundi soir par le club turc. Libéré par l’AS Monaco, l’international colombien s’est engagé pour les trois prochaines saisons à Istanbul. Mais il n’en oublie pas pour autant l’ASM, avec qui il a été champion de France et jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Sur les réseaux sociaux, il a ainsi remercié Monaco, un club unique à ses yeux.

« Il est temps pour moi de quitter l'AS Monaco. Un club unique qui m'a apporté de très grandes joies, tant sur le plan sportif que personnel. Parmi les nombreux souvenirs que je garderai avec moi, resteront tous ces buts inscrits avec le maillot à diagonale et bien sûr, le trophée de Champion de France remporté au bout d'une saison extraordinaire. Je tiens à remercier tout le monde au club, les supporters ainsi que SAS le Prince Albert, pour le soutien et la confiance qui m'ont toujours été témoignés. Et je souhaite le meilleur pour l'avenir » a commenté Radamel Falcao, forcément très ému après tant d’années passées en Principauté.