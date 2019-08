ASM : Un gros coup bientôt finalisé, Monaco vend la mèche

Dans : Monaco, Mercato.

Très actif ces dernières semaines, Monaco attend encore l’arrivée d’un renfort dans l’entrejeu.

Et compte tenu des pistes étudiées, la future recrue postulera pour une place de titulaire, voire de cadre au sein du groupe de Leonardo Jardim. En effet, le club de la Principauté a fait de Franck Kessié sa priorité, tout en continuant à négocier pour les alternatives Tiémoué Bakayoko et Mario Lemina. Des discussions apparemment efficaces si l’on en croit le vice-président Oleg Petrov.

« Avant le match à Strasbourg (dimanche), nous attendons l'arrivée d'un milieu défensif, a annoncé le dirigeant en conférence de presse ce vendredi. Nous pensons finaliser aujourd'hui. Nous en parlons en interne depuis longtemps, nous l'attendions. Mais les discussions ont été longues et compliquées. » Dans un premier temps, Petrov ne souhaitait pas révéler le nom de sa future recrue. Mais les journalistes présents avaient déjà une petite idée.

Un ancien de la maison

« Bakayoko ? Oui, c'est fort possible, a-t-il confirmé. C’est un milieu de terrain défensif fort physiquement. Il a les capacités physiques pour répondre aux exigences du championnat de France. On le connaît, il connaît Monaco et son entraîneur. Il n'y aura donc pas de grande surprise. » Pour le prêt de l’ancien Monégasque, non retenu par Chelsea, il ne reste qu’à « régler les démarches administratives », précise Petrov, ravi d’accueillir le champion de France 2017.