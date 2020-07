ASM : Adrien Silva le rageux, la réponse cinglante de Petrov

Dans : Monaco.

Non conservé suite à son prêt à l’AS Monaco, Adrien Silva a critiqué les choix de la direction monégasque. Et la réponse n’a pas tardé.

Les critiques fusent sur les choix de l’AS Monaco. Poussés vers la sortie sans le moindre hommage, les anciens cadres Danijel Subasic et Andrea Raggi ont ouvertement taclé la direction et son manque de reconnaissance. Puis c’était au tour d’Adrien Silva, surpris du changement d’avis de ses dirigeants qui ont finalement décidé de ne pas le conserver suite à son prêt en provenance de Leicester City.

« Les deux derniers groupes ont su sortir Monaco de grosses difficultés donc je trouve ça étrange, avait réagi le milieu de terrain dans France Football. Au fur et à mesure, un groupe était en train de se construire. Un groupe avec des joueurs d'expérience capable d'aider les jeunes, de leur permettre de se mettre en valeur. Les choses prennent apparemment une tournure différente... » Sans doute lassé par ces commentaires, Oleg Petrov a fini par sortir du silence pour remettre le Portugais à sa place.

La réponse de Petrov

« Je suis surpris par ses déclarations. Il souhaitait rester et à ce moment, il ne critiquait pas le projet, a rappelé le vice-président monégasque au journal L’Equipe. Ses mots ont peut-être dépassé sa pensée. Nous avons une idée très claire de ce que nous voulons. J’assume les choix sportifs qui sont faits et qui s’inscrivent dans une volonté de rééquilibrer et régénérer l’effectif. » Un projet dont Adrien Silva ne fait donc pas partie.