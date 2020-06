ASM : Monaco c'est le foutoir, Subasic accuse

Dans : Monaco.

Désormais libre, Danijel Subasic estime que Monaco est en train de perdre son âme au fil des mois. Et l'ancien gardien de l'ASM de faire un état des lieux inquiétant.

Champion de France avec l’AS Monaco, Daniel Subasic a quitté lundi le club de la Principauté, aucune prolongation de contrat ne lui ayant été proposée par les actuels dirigeants. Après huit saisons passées sur le Rocher, le gardien de but international croate de 35 ans va donc essayer de se trouver un nouveau challenge. Mais avant cela, il reconnaît qu’il a désormais bien du mal à comprendre la politique de ses anciens dirigeants. Se confiant dans Nice-Matin, Danijel Subasic se montre assez consterné par la valse incessante au niveau du staff et des joueurs, le portier croate ayant bien du mal à percevoir la finalité de tout cela.

Revenant sur les récents changements, l’ancien gardien de but de l’AS Monaco admet que les choses sont assez dingues. « Tous les six mois, ça bouge, les directeurs sportifs, les joueurs. Il y a des gens qui sont arrivés qui ne savent même pas depuis combien de temps je porte le maillot de l'ASM. C'est comme ça. On a été au top et on a fait gagner beaucoup au club sur les transferts et sur le sportif. Certains ont tendance à l'oublier. Mon départ n’enlève rien à l'amour que j'ai pour le club. Je trouve juste dommage que tu laisses partir un Valère Germain à l'OM ou Nabil Dirar alors qu'ils ne demandaient rien d'extraordinaire. Il ne faut pas croire, les joueurs sont sensibles au projet. Il faut sentir une ligne directrice. Un objectif. Il faut des cadres, des joueurs de vestiaires. J'espère que le club s'en rendra compte », avoue, dans le quotidien régional, Danijel Subasic, qui regardera les prochains événements qui interviendront lors de ce mercato. Du côté de l'ASM, qui a près de 70 joueurs sous contrat, l'été risque encore une fois d'être meurtrier.