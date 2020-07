ASM : Niko Kovac nouvel entraîneur de Monaco !

Dans : Monaco.

Dans la foulée du limogeage de Robert Moreno, l'AS Monaco a décidé de confier le poste d'entraîneur à Niko Kovac, ancien coach du Bayern Munich.

La nature a horreur du vide, et les dirigeants de l’AS Monaco aussi. Après avoir prévenu ce samedi matin Robert Moreno qu’il n’était plus l’entraîneur du club de la Principauté, ils ont décidé de nommer sans délai Niko Kovac à sa place annonce L’Equipe. Visiblement, Dimitri Rybolovlev, Oleg Petrov et Paul Mitchell avaient déjà bien préparé cette révolution puisque le trio a rapidement convaincu le technicien croate, qui avait lui été viré par le Bayern Munich en novembre 2019, de remplacer Robert Monaco sur le banc monégasque. Les négociations auraient débuté il y a dix jours et se seraient concrétisées par un accord sur un contrat longue durée ce vendredi précise le quotidien sportif. Voilà de quoi expliquer le timing de l’opération et l'annonce rapide de ce samedi.

Agé de 48 ans, Niko Kovac s’était surtout fait connaître aux commandes de Francfort, avec qui il avait gagné une Coupe d’Allemagne face au Bayern Munich en faisant pratiquer à son équipe un jeu plutôt spectaculaire et en assurant une gestion idéale du vestiaire. C’est d’ailleurs ce qui avait convaincu les dirigeants bavarois de le faire venir en juillet 2018. Dix-huit mois plus tard, Kovac était limogé. C'est désormais à Monaco que le technicien va devoir montrer qu'il n'a pas perdu les qualités qui faisaient de lui un des techniciens les plus appréciés ces dernières années. Pour l'instant, l'AS Monaco n'a pas encore officialisé cette décision, laquelle ne fait cependant aucun doute.