ASM : Robert Moreno viré par Monaco !

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a décidé de mettre un terme au contrat de Robert Moreno. Le club de la principauté va enchaîner un quatrième entraîneur en deux saisons.

Si le ciel est bleu ce samedi au-dessus de Monaco, un vrai coup de tonnerre vient de résonner au-dessus du Stade Louis II et de la Turbie. En effet, L’Equipe annonce que les dirigeants de l’AS Monaco ont décidé de virer Robert Moreno au lendemain de la victoire de son équipe en amical face au Cercle Bruges. Selon le quotidien sportif, le technicien espagnol a été informé il y a quelques heures par ses dirigeants qu’il pouvait ranger son casier et se mettre en quête d’un nouvel employeur. Dimitri Rybolovlev, Oleg Petrov et Paul Mitchell ont validé cette décision de limoger Robert Moreno, estimant que ce dernier n’avait pas les qualités nécessaires pour coller au projet monégasque.

Cette décision brutale va donc obliger l’AS Monaco à trouver un nouvel entraîneur, ce que les responsables du club de la Principauté ont l’habitude de faire ces derniers mois. Personne n’oubliera l’incroyable séquence qui a avait vu Leonardo Jardim être viré et remplacé par Thierry Henry, avant que ce dernier passe à la trappe au profit de ce même Jardim…qui ensuite était à nouveau limogé le 28 décembre 2019, Robert Moreno s’installant alors sur le banc de Monaco. Sept mois plus tard, c’est retour à la case départ pour l’ASM, le nom de Niko Kovac circulant déjà sur le Rocher.