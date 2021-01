ASM : Monaco révolutionne tout au mercato

Dans : Monaco.

En conférence de presse, Niko Kovač a tenu à mettre les choses au clair concernant le mercato de l'AS Monaco.

Après un début de saison compliqué, l'AS Monaco revient très fort. L'excellente série en cours de quatre victoires en cinq matchs a permis à l'ASM de revenir à la 4e place, à quatre longueurs du podium. Des performances qui attirent forcément l'oeil des cadors européens, d'autant plus que le club de la Principauté dispose dans son effectif de nombreux joueurs avec une belle cote. Parmi eux, Wissam Ben Yedder, Aurélien Tchouaméni ou encore Benoît Badiashile attisent les convoitises. Interrogé en conférence de presse sur les éventuels départs de joueurs cadres, Niko Kovač s'est montré très clair.

« Je pense qu'il n'y a pas de sens à vendre nos meilleurs joueurs et talents. C'est une situation compliquée, donc c'est d'autant plus dur d'avoir des montants importants, pas que pour Monaco mais pour tous les clubs. On est dans une bonne position au classement, on n'a pas d'intérêt à changer car on veut atteindre nos objectifs. La seule chose que je peux vous dire sur le mercato c'est que Strahinja Pavlović va être prêté six mois au Cercle Bruges pour avoir du temps de jeu. On a besoin de toutes nos forces vives pour atteindre nos objectifs » a répondu le Croate. Habitué aux ventes XXL (Kylian Mbappé, James Rodriguez, Anthony Martial, Thomas Lemar...), l'AS Monaco semble désormais opter pour une nouvelle stratégie : conserver ses meilleurs joueurs et privilégier l'aspect sportif. Les Rouges et Blancs compteraient même se montrer offensifs lors du mercato, en offrant un contrat XXL à Marcelo, remplaçant au Real Madrid. Un choix qui donnera certainement le sourire aux supporters monégasques.