ASM : Monaco prêt à offrir un salaire XXL à Marcelo ?

L'AS Monaco serait prêt à offrir un contrat de 3 ans avec un salaire de 6 millions pour convaincre Marcelo de rejoindre la Principauté.

L'AS Monaco revient fort. Vainqueurs à Montpellier, les hommes de Niko Kovač ont enchaîné un 4e succès en 5 rencontres de Ligue 1, revenant tout proche du podium. Une belle série qui permet aux Monégasques de rêver d'Europe la saison prochaine. Dans cette optique, le club de la Principauté espère bien réaliser un gros mercato. Connu pour ses ventes records : Anthony Martial, James Rodriguez, Thomas Lemar ou encore Kylian Mbappé, l'ASM a également l'habitude de tenter de relancer des stars sur le déclin, avec plus ou moins de succès. Si le passage actuel de Cesc Fabregas est mitigé, la réussite fut plus au rendez-vous pour Fernando Morientes en 2004. C'est d'ailleurs chez le même club que les dirigeants monégasques souhaitent faire leurs courses...

D'après les informations du site Fichajes.net, la dernière cible de l'ASM se nomme Marcelo. Et pour convaincre le Brésilien, les Rouges et Blancs seraient prêts à offrir un contrat longue durée de 3 ans pour le joueur de 32 ans, assorti d'un salaire XXL de 6 millions d'euros net. Une rémunération équivalente à celle de Wissam Ben Yedder, la star de l'équipe. Barré par Ferland Mendy au Real Madrid, le latéral gauche ne serait pas contre un départ. Cependant, un transfert sur le Rocher obligerait le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions à faire de gros efforts financiers. Actuellement, Marcelo gagne 9 millions d'euros par saison à Madrid. Si le transfert venait à se faire, on souhaite au Brésilien un meilleur passage à l'ASM que Fábio Coentrão, passé en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016 et dont le prêt ne fut pas concluant. À l'époque, le Portugais était barré à Madrid par un certain... Marcelo.