ASM : Mario Götze le coup XXL de Monaco ?

Dans : Monaco.

Laissé libre par Dortmund, Mario Götze fait l'objet de nombreuses sollicitations, et notamment de la part de l'AS Monaco.

C’est depuis les tribunes du Signal Iduna Park que Mario Götze a assisté samedi au dernier match du Borussia Dortmund, le milieu offensif n’ayant même pas eu l’occasion de se réjouir puisque son club fétiche a été balayé 0-4 par Hoffenheim. Formé à Dortmund, et en dehors de trois saisons passées au Bayern Munich, Mario Götze aura donc passé toute sa carrière au BVB09. Mais à 28 ans, il sait que cette fois il lui faut partir, et son statut de joueur libre suscite forcément des convoitises. Ce lundi, Bild fait le tour des clubs qui sont déjà en contact avec Mario Götze, et parmi eux il y aurait un club de Ligue 1.

En effet, le tabloïd évoque l’intérêt de l’AS Monaco pour celui qui avait marqué le but de la victoire de l’Allemagne lors de la finale du Mondial 2014 au Brésil face à l’Argentine. « En plus de clubs italiens (AC Milan, Inter, AS Roma), l'AS Monaco est désormais également intéressé par la signature du champion du monde, Götze étant un joueurs libre », explique Bild, qui voit bien le milieu offensif rejoindre la Principauté. Reste tout de même que Monaco doit encore faire de la place dans son effectif, car même si une première vague de départs a eu lieu, les dirigeants du club monégasque sont déterminés à soulager considérablement la masse salariale. Mario Götze devra donc attendre un peu s'il veut réellement rejoindre Monaco.