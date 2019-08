ASM : Icardi n'ira pas à Monaco, sa femme tue le suspense

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Ce lundi, la presse italienne affirmait que l'AS Monaco avait fait une offre à hauteur de 65ME à l'Inter pour obtenir la signature de Mauro Icardi. Mais quelques heures plus tard, Wanda Nara, femme et représentante de l'attaquant argentin du club milanais, a fermement démenti la possibilité de voir Mauro Icardi rejoindre Monaco d'ici la fin du mercato. La jeune femme a précisé que la priorité de son footballeur de mari était de rejoindre la Juventus et qu'une signature avec le club de la Principauté n'était pas du tout au programme.