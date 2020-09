ASM : Les pépites ne bougent plus, c’est ça le Monaco nouveau

Dans : Monaco.

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot de l’AS Monaco, Benoît Badiashile est courtisé par de grands clubs européens durant ce mercato estival.

Depuis la reprise de la Ligue 1, le club de la Principauté a marqué trois buts pour récupérer quatre points en deux journées. Pour sa place sur le podium durant cette trêve internationale du mois de septembre, l’ASM peut en tout cas remercier Benoît Badiashile. Car si la recrue Axel Disasi avait lancé la saison de Monaco, c’est bien le défenseur central de 19 ans qui a inscrit les deux autres buts monégasques cette saison. Efficace sur les coups de pied arrêtés offensifs et solide défensivement, Badiashile est en train de marquer des points sur le marché des pépites. Pas étonnant donc de voir que Manchester United ou le Bayer Leverkusen s’intéressent à lui cet été. Malgré tout cela, le grand espoir du centre de formation de Monaco ne partira pas d’ici au mois d’octobre. C’est l’annonce faite par Niko Kovac.

« Benoît Badiashile ? Notre objectif est de l'amener au niveau supérieur. S'il joue beaucoup de matchs avec nous en Ligue 1, qui est un très bon championnat, il va progresser, c'est certain. On ne veut pas le vendre, c'est très clair, il va rester ici cette saison ! Je crois que c'est la meilleure solution pour lui. Ici, il a son club, sa famille. Il connaît l'environnement, c’est parfait », a simplement lancé le coach monégasque sur Téléfoot. Une sortie médiatique claire qui referme donc le dossier Badiashile pour cette année 2020. Mais dans un an, celui-ci se réouvrira forcément avec un transfert à plusieurs millions d’euros en vue...