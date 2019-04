ASM : Le management bizarre de Thierry Henry découpé en rondelles

Dans : Monaco, Ligue 1.

Remercié après 20 matchs (4 victoires seulement), Thierry Henry n’a pas fait l’unanimité chez les joueurs de l’AS Monaco. Rapidement, de nombreux cadres du vestiaire ont réclamé le départ du meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, estimant qu’il n’était pas le mieux placé pour sauver le club de la Principauté. Leonardo Jardim a ainsi repris sa place et depuis, tout va beaucoup mieux. Mais alors que l’ambiance est plutôt calme à Monaco ces dernières semaines, Aleksandr Golovin a surpris tout le monde en expliquant dans une vidéo publiée sur Youtube que Thierry Henry était tout simplement incapable d’entraîner un groupe professionnel. Il détaille…

« Peut-être qu’il n’a pas pu faire abstraction de son passé de joueur. Quand les choses n’allaient pas à l’entraînement, il devenait nerveux et criait beaucoup. Ce n’était peut-être pas nécessaire. Il venait alors sur le terrain et nous montrait ce qu’il fallait faire. Il s’emparait du ballon et nous demandait d’essayer de le lui prendre. Les joueurs restaient calmes, même si certains ont peut-être été un peu choqués. Certains entraîneurs auraient dit "allez, faites-le ensemble", mais lui devenait nerveux et courait sur le terrain pour jouer et nous montrer des trucs. Il n’a pas terminé sa transition vers un rôle d’entraîneur. Il était un joueur incroyable et les seuls qui se rapprochent de son niveau ici sont Radamel Falcao et Cesc Fabregas. Pour moi, il n’est pas encore prêt à entraîner » a balancé l’international russe qui, on l’aura compris, n’était pas fan de la méthode Thierry Henry. Comme la majorité de ses partenaires…