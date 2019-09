ASM : Jardim viré en cas de faux-pas, Claude Puel est déjà prêt

Dans : Monaco, Ligue 1.

C’est ce qu’on appelle un énorme coup de pression. Monaco a énormément dépensé cet été pour redonner un coup de fouet à son équipe, et cela ne fonctionne pas du tout. Malgré un effectif impressionnant sur le papier, les résultats ne sont pas là, et l’ASM est encore dans la zone rouge après six rencontres, et notamment la dernière défaite contre l'OM (3-4). Cela pourrait coûter sa tête à Leonardo Jardim, avec donc un second licenciement à la clé en un an.

C’est ce qu’affirme Nice Matin, pour qui tout autre résultat qu’une victoire à Reims signifierait le départ de l’entraineur portugais. Ce dernier serait alors immédiatement remplacé par Claude Puel, ancien joueur et entraineur du club de la Principauté, qui connaît bien la maison et est notamment très apprécié par le Prince. Ce dernier est libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à Leicester, et possède une belle réputation en France après ses passages également remarqués à Lille ou Nice. Il serait en tout cas partant pour ce défi et pourrait rapidement se mettre en position si jamais Leonardo Jardim devait encore prendre la porte. Autant dire que le match de ce week-end à Reims aura une importance capitale pour l’avenir de l’AS Monaco.