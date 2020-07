ASM : Götze, Jovic, le mercato délirant de Monaco

Dans : Monaco.

Changement de visage radical à l’AS Monaco avec l’arrivée de Paul Mitchell au poste de directeur sportif.

Immédiatement, le dirigeant anglais a indiqué la sortie à Robert Moreno pour placer Niko Kovac à la tête de l’équipe. De quoi lancer un marché des transferts qui s’annonce fou à l’AS Monaco, où de nombreux départs, chez les joueurs majeurs comme les éléments secondaires, est annoncé. Et pour le recrutement, les joueurs passés ou présents du championnat allemand sont scrutés de près. Le club de la Principauté rêve de s’offrir Mario Götze, libre après la fin de son contrat à Dortmund, et qui pourrait ainsi se voir proposer un énorme contrat sur le Rocher laisse entendre Bild. Ancien entraineur de Francfort et du Bayern Munich, Kovac approuve ce recrutement possible, tout comme celui de Luka Jovic assure L'Equipe de son côté.

Le Serbe était une véritable machine à buts sous les ordres du Croate avant de filer au Real Madrid, où il s’est littéralement écrasé sous la pression des 60 ME dépensés pour le faire venir. Une relance à Monaco est donc possible, surtout que l’agent de Jovic est très proche des dirigeants monégasques. Cet intérêt très ambitieux pour le buteur serbe est aussi motivé par l’avenir incertain de Wissam Ben Yedder, qui se plait bien à Monaco, mais n’apprécie guère de voir que son équipe ne se mêle pas pour les places européennes deux années consécutives. En cas de belle offre, il pourrait bien laisser la place libre, et l’AS Monaco a toujours eu une tête d’affiche en pointe ces dernières années.