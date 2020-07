Officiel : Niko Kovac entraineur de Monaco

Dans : Monaco.

Les dirigeants de l’AS Monaco n’ont pas perdu de temps, et ont officialisé l’arrivée de Niko Kovac comme entraineur pour les trois prochaines saisons. Le technicien croate, présent la saison dernière sur le banc du Bayern Munich, est désormais sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’ASM, avec une saison supplémentaire en option.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Niko Kovac au Club. Cette saison, s’ouvre un nouveau chapitre pour l’AS Monaco, avec une orientation sportive affirmée et alignée sur les objectifs du club. Cette direction sera incarnée, au poste d’entraîneur, par Niko. Niko est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la gestion de joueurs confirmés et la capacité à obtenir de très bons résultats. Je suis convaincu que son expérience et sa personnalité seront des atouts importants pour nous aider à atteindre nos objectifs », a fait savoir Oleg Petrov, le directeur général de l’AS Monaco, à propos de Niko Kovac qui prendra ses fonctions dès ce lundi à l’entrainement.