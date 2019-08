ASM : Falcao fait le forcing, il veut quitter Monaco !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Après s’être offert Wissam Ben Yedder en provenance du FC Séville contre 40 ME, l’AS Monaco rêve de prolonger Radamel Falcao.

Sur le papier, une attaque composée de l’international tricolore et du « tigre » colombien aurait effectivement de l’allure. Mais selon les informations récoltées par L’Equipe, le capitaine monégasque de la saison dernière n’a aucunement envie de rester en Principauté, où il lui reste un an de contrat.

Le média indique que Radamel Falcao, 33 ans, aurait déjà trouvé un accord avec le club turc de Galatasaray. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre Monaco et la formation stambouliote. Pourtant, c’est une très faible indemnité de transfert que les dirigeants monégasques réclament : 5 ME cash. Au vu de la valeur de Radamel Falcao et de ses qualités sportives, c’est presque cadeau…