L1 ‍: Rennes crucifie Metz sur le gong

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Saint-Symphorien

Metz-Rennes 2-3

Buts : Mikautadze (17e), Diallo (45e) pour Metz ; Gouiri (23e), Bourigeaud (72e sur pen.), Kalimuendo (90e+3) pour Rennes

Exclusion : Mikautadze (90e+4) pour Metz

Dominateur, Rennes a arraché un succès précieux à Metz 3-2. Le match des Bretons a été rendu difficile par Mikautadze mais aussi par une énorme tension entre les deux équipes.

Le roi Georges a été brillant puis déchu. Dans un match compliqué face à Rennes, le FC Metz était bien aidé par son buteur géorgien en début de match. Alors que Rennes dominait, Mikautadze ouvrait le score en contre grâce à un superbe lob sur Mandanda. Rennes réussissait à égaliser rapidement après une reprise de Gouiri mal négociée par Oukidja. Les Bretons dominaient nettement les débats en première période mais le gardien messin était performant. Juste avant le repos, c'était pourtant Metz qui repassait devant. Grâce à un superbe travail de Mikautadze, Diallo trompait de près Mandanda.

🏁 C'est terminé !



Les Rennais s'imposent en Lorraine grâce à un but d'Arnaud Kalimuendo dans les arrêts de jeu. 👊#FCMSRFC 2-3 pic.twitter.com/Q8WKaNZfAG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 4, 2024

Après la pause, Mikautadze et Metz rigolaient moins. Le Géorgien était proche du 3-1 mais Theate sauvait son tir sur la ligne. Dans la foulée, Traoré concédait un penalty. Bourigeaud transformait la sentence et égalisait pour Rennes. Dans les arrêts de jeu, Kalimuendo donnait la victoire à Rennes sur un contre. Le buteur breton narguait les Messins et provoquait l'expulsion très sévère de Mikautadze. Dans un climat houleux, Rennes l'emportait 3-2 pour passer provisoirement 7e. Metz est 16e avec 29 points et reste menacé par un barrage.