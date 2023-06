Vente OM ‍: Vincent Labrune connaît le secret, il l'assure

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Arabie Saoudite multiplie les achats de joueurs pour faire de son championnat une compétition très attractive. Mais l'achat de plusieurs clubs en Europe pourrait permettre au pays de grandir encore plus sur le plan sportif, surtout si c'est l'OM.

Les bruits autour de la possible vente de l'Olympique de Marseille s'intensifient ces derniers jours, la venue dans ce dossier de plusieurs influenceurs de poids ayant relancé cette histoire. Tandis que les petites phrases se multiplient et que les réseaux sociaux se déchaînent, il y a un spécialiste du dossier qui reste droit dans ses bottes. Depuis plusieurs années, Thibaud Vézirian dit et répète que l'OM va être vendu à des Saoudiens, et il affirme même que tout est bouclé de longue date, ce qui aurait permis à Pablo Longoria de recruter des joueurs comme jamais. Face à ce déferlement de rumeurs, TV a tenu à mettre les choses au point sur ce dossier de la vente de l'Olympique de Marseille.

Pour lui, tout est fait pour perturber les supporters de l'OM, mais les éléments vont dans le même sens, et notamment les récents propos de Vincent Labrune sur les droits TV de la Ligue 1. « On vise aux alentours du milliard d'euros, même si le contexte macro-économique et financier est délicat. C'est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l'international », a expliqué l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Thibaud Vézirian pense que cela n'est pas anodin. « Aujourd’hui, l’Arabie Saoudite envoie des faux comptes Twitter pour suivre des comptes un petit peu influents au tour de l’Olympique de Marseille, envoie des messages via des pseudos médias saoudiens, ils font reparler du sujet massivement comme pour amorcer quelque chose. Comme cela avait été le cas à Paris fin mai 2011 avant le rachat par le Qatar. Il y a des choses qui bruissent (...) Tout sent bon, on a le sourire. Vincent Labrune fait des annonces sur la vente des droits TV à plus d’un milliard d’euros, sans Messi, sans peut-être Mbappé ou Neymar. Vincent Labrune n’est pas un joueur de poker, CVC non plus, et s’il a parlé de plus d’un milliard, c'est qu’il faut un grand PSG contre un grand OM », a expliqué celui qui prépare un livre sur le sujet de la vente de l'OM.