Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite choquée par Frank McCourt ‍!

Par Guillaume Conte

Les discussions pour le rachat de l'OM sont bien réelles, mais pour le moment elles se heurtent à un refus implacable de l'Arabie Saoudite en raison de la gourmandise de Frank McCourt.

Il n’y a pas eu d’annonce particulière ce lundi 12 juin dans le processus de la vente de l’Olympique de Marseille. Cela ne veut pas dire que les lignes ne bougent pas, puisqu’en coulisses, cela remue effectivement. Pablo Longoria est parti aux Etats-Unis pour faire le point annuel sur la santé du club auprès du propriétaire Frank McCourt. De leur côté, les Saoudiens seraient aussi de passage à Marseille pour tâter le terrain dans le coeur de la ville, dans le but possible de préparer une offre qui mettrait tout le monde d’accord.

McCourt demande une somme folle pour vendre l'OM

Mais pour le moment, les positions sont figées et Romain Molina a révélé pourquoi. Certes, Frank McCourt est vendeur, mais pas à n’importe quel prix. Le nerf de la guerre serait le montant demandé par le businessman de Boston, pour qui le prix racheté par l’OM monterait à des hauteurs folles selon ses exigences. Il avait payé 50 millions d’euros pour racheter le club phocéen, et a depuis mis plusieurs centaines de millions d’euros de sa poche pour le renflouer et lui permettre de se renforcer. Ses demandes pour réaliser une vente seraient colossales selon le journaliste indépendant Romain Molina, qui s’est exprimé à ce sujet lors d’un space sur Twitter.

« Les Saoudiens ne sont pas stupides. Les gens pensent que parce qu’ils ont de l’argent, parce qu’ils sont capables de mettre beaucoup d’argent sur un achat, ils vont tout acheter, ce n’est pas le cas. Ils vont sans aucun doute acheter un club en Europe. Mais le patron de l’OM, ce qu’il demande, personne ne va acheter le club à ce prix. Donc je le répète, ils ne sont pas stupides. Si le propriétaire de l’OM pense qu’il peut vendre son club pour, je ne sais pas, des millions de millions, personne ne va l’acheter. Les Saoudiens vont acheter d’autres clubs, Newcastle n’est que le premier. Ils veulent acheter un club en Belgique, qui s’appelle Ostende, en 2e division belge, ils sont dessus. Ils négocient et ils veulent aussi un club en France. Mais ce n’est pas pour tout de suite, cela peut se passer dans quelques mois, car ils veulent faire comme le City Football Group, être propriétaire de plusieurs clubs dans le monde », a souligné Romain Molina, pour qui l’ambition de l’Arabie Saoudite d’invertir en masse dans le football européen n’est pas un mythe, mais que cela ne se fera pas n’importe comment.

Une information qui risque d’excéder les supporters de l’OM, qui rêveraient d’un Frank McCourt un peu moins gourmand pour céder la main et laisser les Saoudiens se lâcher avec le club provençal. Surtout que, dans un jeu de communication qui peut mettre tout le monde sur les nerfs, le message est désormais passé que, si l’OM n’est pas achetable à un prix raisonnable, l’Arabie Saoudite pourrait bien se tourner vers un autre club français afin de construire son empire. Les clubs en vente dans l’hexagone ne manquent pas, et même s’ils n’ont pas le prestige de Marseille, ils peuvent très rapidement prendre une ampleur considérable avec les capacités d’investissements du Royaume saoudien.