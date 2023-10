Vente OM ‍: Valence c'est faux, l'Arabie Saoudite ne vise que Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nonobstant l'affirmation de The Independent, qui affirme que l'Arabie Saoudite hésite entre l'OM et le Valence FC, le spécialiste français du dossier reste lui convaincu que c'est bien à Marseille que l'argent saoudien va couler.

Patron de la rubrique football du quotidien anglais The Independent, Miguel Delaney a révélé mardi que des investisseurs saoudiens réfléchissaient à l’acquisition d’un autre club en Europe, et qu’ils hésitaient entre l’Olympique de Marseille et le club espagnol de Valence. Une opération qui pourrait se faire relativement rapidement. Cependant, pour Thibaud Vézirian, si le média d’outre-Manche a raison de dire que des Saoudiens voulaient investir dans un club du Big 5, l’apparition de l’équipe de Liga était une pure spéculation, et même un probable bobard. Pour celui qui réunit très régulièrement sur Twitch des centaines de supporters de l’OM sur ce dossier de la vente supposé du club phocéen, qu’il annonce depuis bientôt trois ans, l’équipe appartenant à Frank McCourt est la seule à faire rêver les richissimes magnats venus du Moyen-Orient. Pour TV, il n’y a aucun souci à se faire, Marseille s’apprête à entrer dans une nouvelle ère.

L'OM seul en course pour un rachat

Vente OM : L'Arabie Saoudite flaire l'énorme affaire https://t.co/Ird1sGvq3R — Foot01.com (@Foot01_com) October 11, 2023

Même si le temps qui passe commence à en énerver certains, l’ancien journaliste de la chaîne L’Equipe pense que tout va dans son sens. « Là, on a un média anglais, The Independent, qui, curieusement et peut-être par le fruit du hasard, a reçu depuis 2017-2018 des investisseurs saoudiens en son sein, qui se met à en parler. C’est plutôt cocasse. Et donc, ce journaliste respecté nous refait l’histoire en version rapide et nous explique que les Saoudiens, via une autre entité que le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite, puisque le PIF, s’il venait à reprendre l’OM, serait en confrontation légalement difficile à tenir face à Newcastle, donc une autre entité saoudienne, reprendrait soit Valence soit l’OM. En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit. Ce qui devient grotesque, c’est quand on sait toutes les péripéties expliquées depuis trois ans concernant ce dossier de l’Olympique de Marseille et cette vente. Il n’y a pas de situation plus compliquée que tout ce qui s’est passé autour de l’OM. Donc, c’est vraiment un clin d’œil très drôle. À l’arrivée, bien sûr, on dira que l’acquisition de l’Olympique de Marseille finalement va se faire en un ou deux mois, après des négociations », annonce Thibaud Vézirian qui se garde bien de donner une date précise concernant la passation de pouvoir entre l’homme d’affaires américain actuel boss de l’OM et son successeur saoudien. Tout cela intervenant au moment où l'organigramme du club phocéen devrait bouger avec le départ attendu de Javier Ribalta, actuel directeur du football de Marseille.