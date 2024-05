L'Atalanta Bergame, l'OM a eu le pire tirage

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'Olympique de Marseille dispute ce jeudi 2 mai sa demi-finale aller de l'Europa League face à l'Atalanta Bergame. Un ancien joueur du club italien prévient les Olympiens de ce tirage bien plus difficile qu'il n'y paraît.

Si l'OM s'attendait à affronter Liverpool en demi-finale, c'est finalement l'Atalanta Bergame qui sera l'adversaire des hommes de Jean-Louis Gasset, aux portes de la finale de la C3. Le club italien a réalisé un immense exploit en s'imposant 3-0 à Anflied, au tour précédent. Sixième de la Serie A et qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie, l'Atalanta Bergame réalise une excellente saison. Marseille va accueillir les Nerazzurri pour cette première manche, au stade Vélodrome et compte une nouvelle fois sur un grand Pierre-Emerick Aubameyang. Dans un entretien avec le journal Ouest France, Ousmane Dabo a envoyé un message aux Marseillais avant la demi-finale d'Europa League. L'ancien milieu de terrain assure qu'il ne faut pas sous-estimer l'Atalanta Bergame.

Marseille est prévenu, l'Atalanta c'est du sérieux

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 🏆 #OMAtalanta



Nos 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 reçoivent les joueurs de la 𝓓𝓮𝓪 ce soir à l’@orangevelodrome pour la 𝟭/𝟮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 d’Europa League ! ✨



⏱️ Coup d’envoi à 21h 👊 pic.twitter.com/IaVLZ9AO3V — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2024

« Il faut que Marseille fasse attention. L’Atalanta est très forte en transition. C’est le match où les Marseillais ne devront pas faillir dans le contre-pressing. Pour moi, c’est du 50/50 ce match. En Europa, les deux équipes jouent et ne calculent pas. Bergame pense qu’à une chose : marquer un but de plus que l’adversaire. C’est risqué parce que défensivement, l’équipe peut devenir vite fébrile. Koopmeiners, Lookman, Scamacca, c’est le trio décisif de l’Atalanta. Si Marseille arrive à les contrecarrer, ils peuvent s’en sortir. Quand j’entends certains journaux dire que ça peut être un bon tirage... Ils ne connaissent pas l’Atalanta » a affirmé l'ancien joueur français, qui a porté le maillot de l'Atalanta Bergame entre 2001 et 2003. Le club italien avait déjà malmené le PSG en 2020 en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Cette fois, l'Atalanta ne compte pas se faire avoir une deuxième fois par une équipe française et espère enfin connaitre une finale européenne.