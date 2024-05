La composition probable de l’OM contre l’Atalanta

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le match phare de ce jeudi dans le football français est la confrontation aller entre l’OM et l’Atalanta Bergame, en demi-finale de la Ligue Europa.

Un match pour lequel Jean-Louis Gasset récupère quelques éléments, mais sera encore une fois loin d’être au complet. Samuel Gigot est suspendu, tandis que Valentin Rongier et Bamo Méité sont toujours blessés. A noter que Pape Gueye, en grande forme récemment, n’est pas qualifié pour cette compétition, tout comme Jean Onana. En revanche, Quentin Merlin et Chancel Mbemba font leur retour et ce ne sera pas de refus pour l’OM afin de présenter l’équipe la plus compétitive possible. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a annoncé une défense à 4, avant de semer le doute par la suite. Si jamais cela devait passer à 5 en défense, alors Murillo passerait dans le 11 de départ, et Ndiaye ou Sarr devraient donc en sortir.

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 🏆 #OMAtalanta



Nos 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 reçoivent les joueurs de la 𝓓𝓮𝓪 ce soir à l’@orangevelodrome pour la 𝟭/𝟮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 d’Europa League ! ✨



⏱️ Coup d’envoi à 21h 👊 pic.twitter.com/IaVLZ9AO3V — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2024

Le 11 de départ probable de l’OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang