OM ‍: Ndiaye est le flop le plus chanceux du monde

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a cassé sa tirelire pour recruter Iliman Ndiaye, acheté en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros. Malgré quelques éclairs, l’international sénégalais est encore trop irrégulier.

La première saison d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille est globalement un échec. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international sénégalais (7 sélections) est encore loin du niveau qui était le sien à Sheffield United, où il a été sacré meilleur joueur de Championship, la deuxième division anglaise. En interne, le potentiel du natif de Rouen ne fait pourtant aucun doute. Pablo Longoria n’est pas du genre à laisser du temps à ses joueurs en situation d’échec, et privilégie le plus souvent un départ dans les six mois qui suivent. Mais avec Iliman Ndiaye, la situation est différente. Dans ses colonnes, L’Equipe écrivait il y a quelques jours que l’OM souhaitait absolument conserver son numéro 29, persuadé qu’il allait tôt ou tard finir par exploser. C’est également l’opinion de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang. Passeur décisif sur le but du Gabonais contre Lens après une minute de jeu, Iliman Ndiaye a tout pour exploser à Marseille selon le meilleur buteur du club phocéen.

Aubameyang croit en Iliman Ndiaye

« C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment » a lancé Pierre-Emerick Aubameyang, qui estime que malgré ses difficultés lors de sa première saison, Iliman Ndiaye a une chance dingue, il est aimé du public marseillais. Ce n’est pas tous les attaquants en situation d’échec à l’OM qui peuvent en dire autant. A l’international sénégalais d’en faire une force pour réussir à gagner en régularité et à s’imposer comme le second attaquant de Marseille de manière indiscutable au côté de son ainé Pierre-Emerick Aubameyang.