OM : Dimitri Payet au placard, l'explication tombe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Régulièrement sur le banc à l’OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’est pas dans la forme de sa vie.

Titulaire contre Francfort en Ligue des Champions en milieu de semaine dernière, Dimitri Payet n’a pas brillé. Une contre-performance qui a valu au Réunionnais de démarrer sur le banc, quatre jours plus tard face au Stade Rennais en Ligue 1. Pas vraiment dans les petits papiers d’Igor Tudor, qui lui préfère Ünder, Harit, Gerson et même Guendouzi depuis le début de la saison, Dimitri Payet souffre-t-il en réalité d’un problème physique ? C’est la théorie avancée par Florent Germain sur BFM Marseille. Pour le correspondant permanent dans la cité phocéenne, Igor Tudor considère que Dimitri Payet est très loin de sa forme optimale, ce qui explique en grande partie ses matchs passés sur le banc de l’OM. Un problème récurrent avec Payet, que Jorge Sampaoli avait toutefois réussi à régler la saison dernière pour faire du n°10 de l’Olympique de Marseille un atout majeur dans la course à la qualification en Ligue des Champions.

Payet en méforme aux yeux de Tudor ?

« Il y a quinze jours de trêve, j’espère qu’Igor Tudor va prendre à bras le corps les sujets Gerson et Payet. On ne peut pas faire comme si ces deux joueurs sont remplaçants et que c’est normal. Ce sont deux joueurs qui ont du ballon et qui normalement peuvent postuler à une place de titulaire à l’OM. S’il y a un vrai souci physique avec Payet, il faut que Tudor fasse comme Sampaoli, le prendre dans son bureau, lui dire qu’il doit faire le nécessaire pour être à bloc. Sampaoli avait pris l’exemple de Rocky avec Payet en lui disant qu’il devait faire le nécessaire pour être à 100 % physiquement parce que je ne suis pas dans les secrets de la Commanderie mais ce qui me revient c’est que Tudor estime que Payet n’est pas à 100 % physiquement. Il faut prendre ces 15 jours-là pour régler le problème et être à bloc » a lancé Florent Germain dans Virage Marseille. Reste maintenant à voir si Igor Tudor, à l’instar de Jorge Sampaoli avant lui, saura trouver les mots et la méthode pour remettre Dimitri Payet d’aplomb, ce qui serait forcément une excellente nouvelle pour l’OM.