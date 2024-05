OM ‍: Aubameyang ment sur son âge, Gasset réclame la vérité ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A 35 ans, Pierre-Emerick Aubameyang revit à l'OM. Après plusieurs années difficiles à Barcelone et Chelsea, le Gabonais enfile les buts comme des perles match après match. De quoi dérouter son entraîneur Jean-Louis Gasset.

Il est passé de joueur fini à artificier en chef de l'OM. En quelques mois, Pierre-Emerick Aubameyang a retourné le Vélodrome et le peuple marseillais. Le doute était raisonnable le concernant après plusieurs saisons comme remplaçant à Barcelone et à Chelsea. Connu à Saint-Etienne comme un joueur explosif et rapide, il a vieilli de 10 ans et a perdu certaines de ses qualités. Cependant, l'OM peut compter sur un joueur très technique, altruiste et surtout efficace devant les buts. Aubameyang porte véritablement l'OM sur ses épaules avec 27 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Il ne sera pas de trop pour la demi-finale aller de Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame jeudi soir.

Aubameyang a encore 20 ans pour Gasset

Meilleur buteur de la C3 cette saison (10 buts), le Gabonais est l'homme sur lequel Jean-Louis Gasset va tout miser contre les Italiens. Aubameyang est de plus en plus fort au fil des semaines. C'est d'autant plus remarquable que le calendrier de l'OM est très dense en ce moment. Gasset reste sans voix devant cette constatation. Malgré ses 35 ans, l'attaquant gabonais fait preuve d'une fraîcheur mentale hors du commun.

« C'est le meilleur buteur de la compétition. Ça parle tout seul. C'est le joueur qui nous fait la différence. Son âge je n'y crois pas. Il a 20 ans dans sa tête. C'est une belle personne, très généreux », a lâché élogieux et malicieux Gasset en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur phocéen aimerait sans doute qu'Aubameyang ait 20 ans dans ses jambes au vu du programme chargé qui attend l'OM. En cas de finale de C3, cela fera 6 matchs en trois semaines seulement pour les Marseillais.