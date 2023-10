Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite flaire l'énorme affaire

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le quotidien irlandais The Independent a confirmé que l'Arabie Saoudite s'intéressait à deux clubs européens, dont l'Olympique de Marseille. Les raisons de ce choix sont désormais confirmées.

Cette fois, c'est du sérieux, les rumeurs qui s’intensifient ces dernières semaines sur la cession de l’OM à un investisseur saoudien ont pris du volume mardi lorsque The Independent a confirmé que le club de football marseillais, mais également le Valence FC étaient dans le collimateur du pays pétrolier. Même si ce n’est pas directement le désormais célèbre Fonds Public d’Investissement d’Arabie Saoudite (PIF) qui serait intéressé par l’Olympique de Marseille, le candidat saoudien au rachat du club de Frank McCourt aurait des moyens colossaux à sa disposition. Le média anglais affirme que même si dans un premier temps le club espagnol avait l’avantage, l’OM serait passé devant face aux exigences du patron de Valence. Concernant les motivations saoudiennes pour racheter Marseille, Miguel Delaney, le rédacteur en chef de la section football de The Independent en a dit plus.

L'Arabie Saoudite veut gagner de l'argent avec l'OM

Saudi state-linked entity seeking similar-sized club to Newcastle with Valencia and Marseille main targets https://t.co/ShiaFSUR8Q — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) October 10, 2023

Tandis que le Qatar s’est contenté d’investir massivement sur le PSG, l’Arabie Saoudite, qui comme son voisin utilise le football pour améliorer son image, veut aussi faire de bonnes affaires. Et justement l’Olympique de Marseille a la profil parfait. « Les clubs avec un tel statut sont considérés comme particulièrement attractifs en raison de leur énorme héritage historique, ainsi que de leurs récentes contre-performances, ce qui signifie qu'il existe une marge de croissance immense avec des investissements relativement limités », explique Miguel Delaney. Autrement dit, les investisseurs privés saoudiens savent que même si Frank McCourt est gourmand, on parle de 300 millions d'euros, il ne peut pas afficher un prix de vente délirant, l'OM n'étant plus réellement une super-puissance européenne depuis pas mal de temps.

Cependant, le potentiel financier est énorme si le club provençal retrouve son lustre d'antan. Quand on voit la popularité toujours énorme de l'Olympique de Marseille en France, sans aucun titre depuis 14 ans, le Vélodrome enchaînant les matchs à guichets fermés, on imagine bien ce que cela pourrait donner avec des gros résultats sportifs. Les Saoudiens connaissent très bien le sujet et cela justifie son intérêt pour l'OM. Il faut désormais faire l'offre qui permettra d'avancer concrètement, tout cela alors que la FIFA se prépare à offrir l'organisation du Mondial 2024 à l'Arabie Saoudite.