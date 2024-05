Vente OM ‍: McCourt arrive à Marseille et prend rendez-vous

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tandis que les rumeurs au sujet d’une potentielle vente de l’OM circulent sur les réseaux sociaux, Frank McCourt a fait le choix de ne pas se rendre à Marseille pour la demi-finale aller de l’Europa League.

Ces dernières années, Frank McCourt avait pris l’habitude de se déplacer à Marseille pour assister aux grandes affiches de son club contre l’OL, le PSG ou en coupe d’Europe. Ce jeudi soir, l’OM défie l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de l’Europa League, un évènement pour le club phocéen qui n’avait plus atteint ce stade de la compétition en C3 depuis 2018. On aurait légitimement pu penser que Frank McCourt allait faire le voyage depuis Boston pour prendre place au côté de Pablo Longoria dans les travées de l’Orange Vélodrome, mais il n’en sera rien.

Vente OM : L'Arabie Saoudite et McCourt s'organisent https://t.co/lRkjXmvkwH — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2024

Selon les informations de La Provence, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille ne fera pas le déplacement malgré l’importance de la rencontre et le prestige d’une demi-finale de coupe d’Europe. Le natif de Boston a cependant téléphoné à Jean-Louis Gasset et à Pablo Longoria « afin de les assurer de son soutien en vue de cette échéance capitale ». Pour revoir Frank McCourt à Marseille, il faudra donc encore patienter, mais le patron de l’OM a bel et bien prévu de se rendre à Marseille dans les semaines à venir. Toujours selon le quotidien provençal, Frank McCourt doit venir dans la cité phocéenne d’ici la fin de la saison « afin de faire un point » avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria en tête.

McCourt bientôt de retour pour rencontrer Longoria

Bras droit de Frank McCourt, Jeff Ingram était lui présent au match aller et au match retour contre le Benfica Lisbonne et nul doute qu’il sera bien présent ce jeudi dans les loges du Vélodrome pour assister à la demi-finale contre l’Atalanta Bergame. Il sera également présent lors du rendez-vous à venir entre McCourt et Longoria, une réunion qui pourrait concerner une vente du club ou une réorganisation de celui-ci en interne. Rappelons qu’une lutte d’influence se joue en ce moment au sein de la direction de l’OM entre le président Pablo Longoria et le directeur général Stéphane Tessier. Dans le cas où il ne vendrait pas son club, Frank McCourt devra trancher en se séparant de l’un des deux hommes d’ici à la fin de la saison. Autant dire que la réunion à venir entre les hauts dirigeants du club phocéen sera d'une importance capitale pour la suite.