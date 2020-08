Vente OM : Une offre surprise sur le bureau de McCourt ?

Dans : OM.

Candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, le très médiatique Mohamed Ajroudi a visiblement baissé les bras devant l’inflexibilité de Frank McCourt.

Fin juillet, l’homme d’affaires tunisien indiquait via un communiqué officiel qu’il laissait dix jours à Frank McCourt afin d’accepter son offre, et lui céder l’OM. Cet ultimatum arrive à échéance ce mercredi et sans surprise, le propriétaire américain de Marseille n’a pas changé d'avis. Dès le début de ce feuilleton très médiatique, le natif de Boston avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas vendre l’Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi et à ses partenaires. Cela ne veut pas dire pour autant que le club phocéen n’est pas à vendre. En ce sens, un investisseur brésilien tente de s’immiscer dans la brèche, selon les informations du 10 Sport.

Le média affirme que très récemment, un homme d’affaires brésilien dont l’identité n’a pas filtré, s’est renseigné sur les conditions d’un rachat de l’Olympique de Marseille. Si le nom de ce businessman reste un mystère, il a en revanche été dévoilé qu’un certain Antero Henrique, ancien directeur sportif du FC Porto et sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, serait dans le projet. Une information à prendre avec des pincettes, dans la mesure où le dirigeant portugais est régulièrement cité dans les projets de cette envergure puisque récemment, il avait notamment été associé aux Saoudiens en marge du rachat avorté de Newcastle. Par ailleurs, le site susnommé indique qu’il n’y a pour l’instant pas eu la moindre discussion entre cet investisseur brésilien et Frank McCourt. Comme dans le dossier Mohamed Ajroudi, d’éventuelles négociations dépendent uniquement de la volonté de l’Américain, lequel ne semble pas décidé à vendre son club au moment où les droits télévisuels ont augmenté et que l’OM s’est enfin qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.