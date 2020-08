Vente OM : Ajroudi et Boudjellal n'y croient plus !

Dans : OM.

L'ultimatum fixé par Mohamed Ajroudi à Frank McCourt s'achève cette semaine, mais l'homme d'affaires franco-tunisien semble avoir compris que c'était mort.

En donnant 10 jours ouvrés au propriétaire de l’Olympique de Marseille afin qu’il réponde à son offre d’achat du club phocéen, Mohamed Ajroudi espérait que Frank McCourt réagisse rapidement. Mais si l’ultimatum s’achève ce mercredi, le milliardaire américain n’a pas répondu et ne le fera pas, la seule relation que le boss de l’OM a eue avec Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal étant une lettre remise par un huissier pour envoyer les deux hommes au tribunal. Face à ce silence absolu de Frank McCourt, on commence à se faire une raison dans le clan Ajroudi. « Ces derniers jours, l’entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi se disait plutôt « pessimiste. » La tentative de rachat de l’OM risque d’échouer », explique Jean Saint-Marc, journaliste de 20 Minutes Marseille.

Sur ce même thème, Jean Saint-Marc a également interrogé Lionel Maltese, économiste du sport marseillais, lequel avoue que cette tentative de rachat de l’Olympique de Marseille n’a pas réellement été faite dans les règles de l’art. « Il n’y a pas de projet clair et précis, cela manque de sens. D’ailleurs, si ça avait été le cas, les avocats se seraient directement parlé entre eux. Je ne suis pas sûr qu’une tentative de rachat aussi sulfureuse soit bonne pour la réputation de l’OM. Marseille a besoin de projets concrets et de résultats (...) Au moment du rachat du PSG, Jean-Claude Blanc n’a pas parlé. Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud étaient très discrets au moment de la reprise de l’OM. A Nice, tout s’est passé en coulisses aussi. Même chose quand des actionnaires chinois sont entrés au capital de l’OL », explique ce spécialiste de business. Reste désormais à savoir quelle forme prendra la prochaine annonce de Mohamed Ajroudi, ce dernier n'étant pas du genre à s'éclipser sans un dernier coup d'éclat.