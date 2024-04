OM-Benfica zappé, McCourt boycotte le Vélodrome

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Distancé par le top 4 en championnat, l’Olympique de Marseille jouera gros face à Benfica ce jeudi soir. Ce quart de finale retour de la Ligue Europa pèsera lourd dans la fin de saison du club phocéen. Cela n’a pourtant pas incité le propriétaire Frank McCourt à venir soutenir son équipe au Vélodrome.

Pour l’Olympique de Marseille, c’est peut-être le match le plus important de la saison. Une victoire contre Benfica ainsi qu’une qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa viendraient pimenter le sprint final des Marseillais. Les hommes de Jean-Louis Gasset et leurs supporters en ont bien besoin étant donné l’échec dans la course au top 4 en Ligue 1. Il faut donc s’attendre à un Vélodrome en feu ce jeudi soir.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer… sauf pour Frank McCourt. Malgré l’importance de ce quart de finale retour, le propriétaire de l’Olympique de Marseille ne devrait pas se rendre au Vélodrome, annonce le site de L’Equipe. A moins d’un changement de plan à la dernière minute, l’Américain ne compte pas changer ses habitudes. Nos confrères rappellent effectivement que l’homme d’affaires ne se déplace plus pour les matchs de son équipe depuis plusieurs mois.

McCourt absent depuis l'été dernier

La dernière fois que Frank McCourt a été aperçu au Vélodrome, c’était lors du succès contre le Stade de Reims (2-1) le 12 août dernier en tout début de saison. Depuis, le dirigeant n’a même pas jugé nécessaire d’accompagner son équipe dans des rendez-vous importants comme le choc perdu face au Paris Saint-Germain (0-2) le 31 mars dernier. A sa place, c’est plutôt son bras droit Barry Cohen, président du conseil de surveillance, qui prend parfois la peine de se déplacer.

Cette nouvelle absence ne risque pas de calmer les rumeurs sur une possible vente du club phocéen. A noter que le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune, présent en Catalogne pour la victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (1-4) mardi en Ligue des Champions, ne sera pas non plus au Vélodrome ce jeudi. L’ancien patron marseillais aurait seulement prévu de venir en cas de demi-finale de C3.