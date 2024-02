Vente OM ‍: McCourt renvoie l'Arabie Saoudite à plus tard

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a beau dire qu'il s'entretient très régulièrement avec le propriétaire de l'OM et ses proches, l'absence de Frank McCourt à Marseille fait tache. Et visiblement, l'homme d'affaires américain n'est pas pressé de dire s'il voulait vendre ou non son club.

La nature a horreur du vide et du côté du Vélodrome l'absence totale de réaction de Frank McCourt aux événements actuels suscite désormais de l'agacement. Si pendant longtemps Pablo Longoria a été capable de calmer les choses, le président de l'OM a clairement perdu la main depuis l'été dernier et la fameuse réunion qui aurait dégénéré avec les Ultras. Cependant, McCourt n'est pas réapparu du côté de la cité phocéenne, sa dernière interaction officielle avec l'Olympique de Marseille étant lié à la plainte déposée par Pablo Longoria contre Stéphane Guy, qui sur RMC avait accusé ce dernier d'avoir fait un mercato plus rentable pour ses intérêts personnels que pour ceux de l'OM. De quoi faire réagir l'homme d'affaires américain par communiqué, alors que nombreux sont ceux qui souhaitent qu'il vende le club. Selon Le Figaro, une visite de Frank McCourt n'est pas du tout à l'ordre du jour.

McCourt ne bouge pas pour l'OM

Le quotidien du groupe Dassault révèle qu'aucune prise de parole du propriétaire de l'Olympique de Marseille n'est programmée dans l'immédiat. Et Baptiste Desprez, journaliste du Figaro, précise que physiquement, « sa présence n’est attendue qu’au printemps ». Autrement dit, Jean-Louis Gasset et ses joueurs ne doivent pas s'attendre à voir Frank McCourt dans les tribunes du Vélodrome jeudi soir pour le match retour d'Europa League contre Donetsk. Et le média national ne voit pas non plus venir une vente imminente de l'OM que ce soit à des investisseurs saoudiens ou au patron de la CGA CGM, Rodolphe Saadé. De quoi faire grimper d'un cran la colère, laquelle ne s'est pas encore concrétisée avec la même force qu'en mars 2021 lorsque des Ultras avaient envahi la Commanderie, fous de rage contre Jacques-Henri Eyraud. Et dans La Provence, qui appartient à Saadé, on n'ouvre pas non plus la porte à une cession de l'OM.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 au poste d’entraîneur ✍️ 🔵 ⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Evoquant ces bruits de couloir qui depuis trois ans circulent sur la vente de l'OM, Alexandre Jacquin est plutôt direct en visant frontalement, sans le citer, Thibaud Vézirian et ses adeptes, dans un long article consacré à la crise qui secoue Marseille depuis pas mal de temps. « Jean-Louis Gasset va découvrir une frange d’illuminés croyant que l’Arabie saoudite a racheté le club en 2021 et le gère, depuis, en sous-marin », ironise le journaliste qui suit quotidiennement l'actualité de l'Olympique de Marseille et ne croit pas une seconde à un départ très rapide de Frank McCourt. En s'imposant jeudi soir contre Donetsk, l'OM pourrait déjà se donner un peu d'air, et calmer un peu tout le monde.