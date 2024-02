OM ‍: Pablo Longoria porte plainte contre Stéphane Guy ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria n’a pas apprécié les propos de Stéphane Guy à son encontre puisque le président de l’OM annonce qu’il va porter plainte contre le journaliste de RMC.

Dans l’After Foot sur RMC, Stéphane Guy avait lâché une phrase énigmatique sur Pablo Longoria et sa gestion de l’Olympique de Marseille. « Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche avant qu’après ou est-ce que lui sera plus riche après qu'avant. Répondre à la question c'est savoir ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM » a notamment lâché l’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal +. Une phrase pleine de sous-entendue sur la gestion du dirigeant espagnol de l’Olympique de Marseille qui a fortement déplu du côté du board olympien.

OM : Longoria se fait assassiner par Stéphane Guy https://t.co/dfZqa7Wc8M — Foot01.com (@Foot01_com) February 13, 2024

A tel point que ce jeudi, l’actuel huitième de la Ligue 1 a pondu un communiqué dans lequel il est écrit qu’une plainte va être déposée contre Stéphane Guy. « L’Olympique de Marseille et son Président Pablo Longoria ont pris connaissance avec stupeur des propos tenus par Stéphane Guy lors de l’émission « L’After Foot » sur RMC, du 12 février dernier. L'OM informe que, suite aux accusations calomnieuses et diffamantes portées contre lui, Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation » peut-on lire sur le site officiel de l’OM. Ce sera donc à la justice de trancher si Stéphane Guy a porté préjudice en diffamant Pablo Longoria avec les propos tenus par le journaliste dans l’After Foot lundi dernier.