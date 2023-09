Vente OM ‍: Longoria détruit ce scénario

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans le feuilleton de la vente supposée de l'Olympique de Marseille, certains ont avancé la théorie que le club phocéen avait déjà trouvé des investisseurs extérieurs, lesquels justifieraient les gros investissements faits au mercato.

L’Olympique de Marseille a encore frappé fort lors de ce mercato estival 2023, y compris après avoir été éliminé dans la course à un ticket pour la Ligue des champions. Aubameyang, Lodi, Sarr, Ndiaye, Kondogbia, Correa…la liste des renforts est longue, et même si certains sont arrivés gratuitement contractuellement, ils ne sont pas venus pour rien. De quoi se poser des questions, dans la mesure où Frank McCourt a clairement fait savoir qu’il ne voulait plus injecter des dizaines de millions d’euros chaque été sans réel titre à la fin de saison.

De quoi nourrir la thèse de ceux qui pensent que si l’OM n’a officiellement pas été vendu à des Saoudiens ou autres milliardaires, dans les coulisses, ces derniers donnent déjà leur feu vert aux acquisitions de Pablo Longoria sur le marché des transferts.

L'OM ne vit pas au-dessus de ses moyens

WHAT. A. SUMMER.



🇧🇷 Renan Lodi

🇨🇫 Geoffrey Kondogbia

🇸🇳 Ismaïla Sarr

🇸🇳 Iliman Ndiaye

🇬🇦 P-E Aubameyang

🇪🇸 Rubén Blanco

🇵🇦 Amir Murillo

🇦🇷 Tucu Correa

🇨🇮 Bamo Meïté



The #OdysséeMassalia is complete 🔵⚪️ pic.twitter.com/rjPaU3Z1L9 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) September 3, 2023

En conférence de presse ce lundi, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a tordu le cou à ceux qui pensent que le club phocéen fait n’importe quoi sur le plan comptable, et dépense sans compter. « Après le mercato que l'on a fait, la situation financière du club est stable, je suis tranquille. Il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Il y a une perte économique avec la non-qualification en Ligue des champions, elle est estimée entre et 10 et 12 millions d'euros. Mais les conditions des contrats avec les primes dans cette compétition ne plombent pas non plus la masse salariale. Sur ce mercato, on voulait prendre des risques, mais on l'a compensé avec les départs. On est sur une bonne voie. Pendant les deux dernières saisons, on a vendu pour plus de 100 millions d'euros. Cela permet la stabilité économique du club. On a beaucoup augmenté les recettes du club, c'était nécessaire », a expliqué Pablo Longoria, qui n’a donc pas dans la poche la carte bancaire d’un prince saoudien.