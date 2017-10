OM : Le conseil en or d'un agent, l'OM doit aussi imiter l'OL au mercato

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Agent de footballeurs, il a notamment été longtemps le représentant de Mathieu Valbuena, Christophe Hutteau vient de sortir une biographie où il parle notamment de l'OM, un club qui lui est cher. Evoquant sur Le Phocéen la politique mise en place par les nouveaux dirigeants de l'Olympique de Marseille, Christophe Hutteau comprend que le mercato se soit effectué en misant sur des joueurs expérimentés. Mais ce dernier estime que l'OM va désormais se tourner vers des divisions inférieures comme l'Olympique Lyonnais réussit à le faire.

Pour Christophe Hutteau, l'exemple rhodanien va être suivi à Marseille et il n'y a aucun raison pour que cela ne fonctionne pas. « A l'image de ce qu'a fait Lyon, qui est allé chercher cette année Ndombélé à Amiens, et qui avait pris Tousart l'an dernier à Valenciennes. Il y a des superbes coups à faire aujourd'hui en Ligue 2 et en National. Maintenant quand on est l'Olympique de Marseille, quand on a autant d'objectifs et que l'on vient de reprendre le club, je peux comprendre aisément que faire venir des joueurs de l'étage en dessous, ça ne fasse pas éclater de rire des supporters qui attendent un renouveau. Ce n'est peut-être que l'étape numéro 2 dans le recrutement du club. Mais je pense qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Et puis l'OM a la chance d'avoir Rudi Garcia », a confié l’agent de footballeurs, qui sait que le coach marseillais doit cependant obtenir des résultats avant de penser à la suite des événements.