Vente OM : Ces « fake news » le rendent fou

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier de la vente hypothétique de l'OM à des Saoudiens met sérieusement tout le monde sur les nerfs. Et Thibaud Vézirian commence à agacer du côté de Marseille où certains n'en peuvent plus de ses annonces.

Le long feuilleton lancé il y a désormais plus d’un an par Thibaud Vézirian concernant la vente supposée de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite s’éternise. Même si Frank McCourt a fermement démenti vouloir se séparer de son club, l’ancien consultant de l’Equipe d’Estelle affirme que non seulement le milliardaire américain raconte un gros mensonge, mais qu’en plus le club phocéen est déjà vendu, l’acheteur souhaitant attendre un peu avant d’officialiser cette nouvelle. Pour plaider sa thèse, et alors que certains font remarquer qu’aucun acheteur n’aurait intérêt à cacher le rachat de l’OM, Thibaud Vézirian fait remarquer que Pablo Longoria continue à recruter sans compter, alors que Marseille n’a pas un budget extensible à souhait, là où par exemple Bordeaux est au régime sec. Lors du dernier numéro du talk sur le site du Phocéen, Romain Canuti, qui n’a pas dit que du bien de Thibaud Vézirian dans le passé, a confié sa fatigue face à ces rumeurs initiées par ce dernier.

Vézirian et Canuti, la vente de l'OM les sépare

Je suis écœuré de voir tous ces chacals tourner autour de #Chelsea pour préparer des offres afin de racheter le club à #Abramovich alors que dans le même temps, ça fait 13 mois que des Saoudiens relisent un communiqué pour une #VenteOM déjà actée. Attendez votre tour bordel 😡 — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 2, 2022

Sur le plateau de l’émission 100% marseillaise, le journaliste, conforté par ses collègues présent en direct, a dit tout le mal qu’il pensait de toute cette histoire. « Une annonce de Vézirian ? Non c’est un fake ! Non seulement ici on n’y croit pas, mais on dit aussi aux gens qui regardent qu’il faut faire attention car ces trucs-là ne sont pas fondés. Quand on a dit ça il y a deux ans, on nous a dit qu’on le faisait car « on était proche de la direction », mais en fait on était dans le vrai. Quand on l’a encore dit l’an dernier on était aussi dans le vrai. Alors ils trouveront toujours quelque chose pour essayer de dire que cela va arriver, et si ça arrive dans dix ans, ils diront qu’ils l’avaient annoncé. Il y en a même qui sont capables de faire un lien entre la vente de Chelsea et le rachat de l’OM… », a lancé un Romain Canuti visiblement très lassé d'avoir encore à répondre sur ce sujet d'une vente de l'Olympique de Marseille.