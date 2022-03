Vente OM : Bientôt l'énorme fête à Marseille ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille appartient toujours à Frank McCourt, mais Thibaut Vézerian est toujours persuadé que c'est un leurre en attendant l'officialisation de la vente de l'OM à des intérêts saoudiens.

On a récemment fêté le premier anniversaire du fameux communiqué qui devait annoncer la vente de l’Olympique de Marseille, mais pour l’instant rien n’a bougé et chaque semaine qui passe rend le camp des sceptiques de plus en plus nombreux. Pourtant, droit dans ses bottes, Thibaud Vérizian n’a aucun doute sur ses affirmations de début 2021, et pour lui, non seulement l’OM est en vente, mais l’OM a même déjà été vendu, les deux parties impliquées dans l’opération attendant juste le bon moment pour communiquer sur ce sujet. À chaque fois qu’il prend la parole sur ses réseaux sociaux, l’ancien participant à l’Equipe d’Estelle est sous le feu des questions concernant la cession de Marseille à un richissime investisseur venu d’Arabie Saoudite. Et même si les critiques lui tombent dessus en faisant remarquer qu’aucune de ses prévisions ne s’est confirmée et qu’il a désormais fait son business sur le dos de ceux qui croient en sa théorie, Thibaud Vézirian affiche une confiance sans aucune faille.

Longoria n'a pas le droit de confirmer la vente de l'OM

📦 M♺RS : de belles affiches de football dans les cartons pour notre OM ! 🗓🔵⚪️ pic.twitter.com/UbxzqsLKUZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2022

S’exprimant sur Twitch et Youtube, le journaliste a encore une fois dit que la gestion actuelle de Pablo Longoria était de façade, et que Frank McCourt n’avait pas l’intention de s’éterniser à l’OM. « Pablo Longoria qui dit que Franck McCourt est très investi à Marseille, personne ne le crot mais il est obligé de dire ça. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise d’autre ? Il a juste fait le job de communicant. C’est un job qui l’agace, car c’est un homme de terrain. Ce n’est pas un président. Il a cette double casquette. Ce n’est pas un rôle pas facile pour lui. Il aimerait bien que le projet décolle comme une fusée et qu’on arrête de prendre les gens pour des idiots (...) C’est pour quand le feu d’artifice ? Je n’ai pas de date à donner, car je veux éviter les coups. Tout le monde me demande de me taire. Je maintiens juste que je ne suis pas un menteur et que tout va finalement arriver. J’écris ce que j’avais à écrire pour que ça sorte au bon moment. Pour le reste, laissons-nous profiter du feu d’artifice qui est inéluctable et qui va arriver. Oui, j’ai des confirmations sur l’OM toutes les semaines. Tout le monde est serein, tout est là », a précisé Thibau Vézirian à ses fans, expliquant que toutes les opérations faites au mercato étaient validées par les nouveaux propriétaires saoudiens.