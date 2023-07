Renan Lodi à l'OM, c'est vraiment très chaud ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans le collimateur de l'Olympique de Marseille, Renan Lodi, le défenseur brésilien de l'Atlético Madrid, serait très proche de rejoindre le club phocéen. L'OM pourrait frapper un deuxième gros coup au mercato après la signature de Kondogbia.

Vendredi, Revelo avait dévoilé l'intérêt de l'OM pour Renan Lodi, le latéral gauche brésilien de 25 ans sous contrat encore trois ans avec les Colchoneros. Prêté la saison passée à Nottingham Forest, le joueur de la Seleçao est sur la liste des joueurs dont Diego Simeone souhaite se séparer lors de ce mercato estival 2023. Pour céder son défenseur, l'Atlético Madrid envisage un transfert sec autour de 18 millions d'euros, une somme que l'Olympique de Marseille n'envisage pas de payer. Du côté de la Commanderie, on est disposé à négocier un prêt avec option d'achat pour Renan Lodi, mais en aucun cas de payer autant. Dans ce dossier, le principal concurrent de l'OM est au Portugal, puisqu'il s'agit de Benfica.

Renan Lodi « bientôt » à l'OM

Cependant, l'espoir doit grandir du côté de Pablo Longoria et Javier Ribalta de boucler rapidement l'opération et d'offrir ainsi à Marcelino un défenseur haut de gamme. En effet, ce samedi, Ekrem Konur, le journaliste turc spécialiste du mercato, envoie, via son compte Twitter, un message très clair sous forme d'émojis, à savoir que Renan Lodi sera à l'Olympique de Marseille « bientôt ». Une prédiction à confirmer, sachant qu'il n'est pas dans les habitudes des dirigeants de l'OM d'avancer à visage découvert sur le marché des transferts, même si dans le dossier Kondogbia cela avait fuité bien avant l'officialisation. De plus, on le sait, Longoria et Ribalta ont des ouvertures en Espagne et l'ont prouvé dans le passé. Voir Renan Lodi sous le maillot de l'OM cette saison ne serait donc pas non plus une totale folie.