L'OM rêve de Renan Lodi, il faudra lâcher 20 ME ‍!

Par Mehdi Lunay

L'aventure de Renan Lodi à l'Atletico Madrid touche à sa fin. Le latéral gauche brésilien a été mis sur la liste des joueurs transférables. L'OM aimerait bien en profiter mais il faudra séduire financièrement l'Atletico et battre la concurrence étrangère.

L'avenir de Renan Lodi au mercato est devenu l'un des feuilletons du mercato ces dernières années. Le Brésilien n'est plus dans les plans de Diego Simeone à l'Atletico Madrid et il pense à partir depuis quelques temps. Le latéral gauche avait déjà été une cible de l'OL il y a deux ans. Cette fois-ci, c'est le rival marseillais qui se positionne sur lui. Il faut dire que le joueur est plus proche que jamais d'un départ des Colchoneros. L'OM aimerait se faire plaisir sans débourser trop d'argent dans l'affaire. Néanmoins, le contexte n'est pas favorable pour les économes. Renan Lodi ne viendra pas sans un minimum d'investissement financier.

L'OM frileux pour Lodi, Benfica veut en profiter

En effet, selon les informations du média Relevo, l'Atletico Madrid veut le vendre entre 18 et 20 millions d'euros minimum. La stratégie de l'OM est bien loin de ces considérations. Le club phocéen veut seulement se faire prêter Renan Lodi pour la prochaine saison. Une option inconcevable pour les Colchoneros, lesquels ont déjà prêté Lodi cette saison à Nottingham Forest et manquent de liquidités depuis plusieurs mois. L'OM n'a pas la main sur le dossier surtout avec l'intrusion de Benfica dans les négociations.

Le champion du Portugal veut aussi s'offrir Renan Lodi, se montrant plus incisif que les Marseillais. Benfica a déjà mis 10 millions d'euros sur la table selon le journaliste de Relevo Matteo Moretto. Néanmoins, l'Atletico a refusé cette offre. Il faudra donc mettre plus d'argent, ce qui n'arrange pas les affaires de l'OM. C'est une toute autre histoire pour Benfica, vendeur d'Enzo Fernandez pour 121 millions d'euros en janvier.