OM ‍: Rongier enfin adulé, c’est peut-être déjà trop tard

Par Eric Bethsy

Déçus des performances de certains milieux cette saison, les supporters de l’Olympique de Marseille constatent l’importance de Valentin Rongier. L’ancien Nantais, indisponible depuis le mois de novembre, n’a peut-être jamais été aussi apprécié par les fidèles du Vélodrome. Mais pas sûr que ces derniers le revoient un jour sous le maillot olympien.

Malgré le nul obtenu face à l’OGC Nice (2-2) en infériorité numérique mercredi, l’Olympique de Marseille n’a pas interrompu sa mauvaise dynamique. Les hommes de Jean-Louis Gasset viennent d’enregistrer un cinquième match consécutif sans victoire en Ligue 1. Une série difficile à encaisser pour les supporters marseillais, évidemment conscients des limites de l’effectif, et notamment dans l’entrejeu.

Il faudra faire le bilan de Kondogbia en fin de saison. L’apport sportif est très en deçà des attentes. Difficile de percevoir l’apport en dehors mais on ne voit pas le leader que son CV laissait suggérer …



Rongier aura vraiment beaucoup manqué au milieu, n’en déplaise… — Maxime (@MaxVendrell) April 24, 2024

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir des fans du club phocéen regretter les mauvaises performances de certains milieux comme Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi ou encore Jean Onana. Dans ce contexte, des supporters constatent à quel point Valentin Rongier était important avant sa grave blessure à un genou en novembre dernier. On se souvient pourtant que le capitaine, jugé trop lisse, était critiqué pour son leadership. A croire que le niveau de ses partenaires a redoré son image chez ces supporters impatients de le voir revenir avant la fin de la saison.

Quel avenir pour Rongier ?

« Je fais tout pour, je fais le maximum tous les jours à l'entraînement, confiait Valentin Rongier à ce sujet le mois dernier. Ce matin, j'étais au club encore à 9h et je fais mes séances, j'essaie d'être le plus professionnel possible et j'espère beaucoup revenir avant la fin de la saison. Mon genou commence à me laisser tranquille et je sens vraiment que ça va mieux, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour pouvoir terminer la saison avec mes coéquipiers. » En cas d’échec, connaissant la politique du président Pablo Longoria, le milieu sous contrat jusqu'en 2026, et convoité par la Lazio d’Igor Tudor, ne serait pas certain de rejouer un jour pour l’Olympique de Marseille.