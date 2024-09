Rabiot signe à l'OM, Laure Boulleau a le coeur qui saigne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot a signé deux ans en faveurs de l’Olympique de Marseille et chez certains amoureux du PSG, cette décision passe mal. Sur Canal +, Laure Boulleau n’a pas masqué sa surprise ni sa déception.

Libre depuis son départ de la Juventus Turin, Adrien Rabiot a enfin trouvé son nouveau club. A la surprise générale, le milieu de terrain de l’Equipe de France s’est engagé mardi en faveur de l’Olympique de Marseille, où il a paraphé un contrat de deux ans. Une énorme surprise pour la plupart des observateurs, qui imaginaient plutôt le joueur formé au PSG dans un club de la dimension de l’AC Milan, Liverpool ou Manchester United, des clubs qui ont été associés de près ou de loin à Adrien Rabiot durant l’été. Chez les fans de l’OM, on est en tout cas ravis de cette signature, et l’on se fiche pas mal de savoir si Rabiot a porté par le passé les couleurs du PSG.

En revanche, certains amoureux du club parisien ne digèrent pas cette trahison et c’est par exemple le cas de Laure Boulleau. Ancienne joueuse du PSG et désormais consultante pour Canal +, elle n’a pas masqué sa déception au moment d’évoquer sur l’antenne de la chaîne cryptée le choix d’Adrien Rabiot. « C’est à moi que ça fait mal (plus qu’aux Marseillais) enfaite. Ca me pique un peu les yeux quand je vois la photo de Rabiot avec le maillot de l’OM. Mais il n’est pas parti du PSG en très bons termes, donc on ne peut pas lui en vouloir. Cela ne s’est pas bien terminé à Paris » a reconnu la consultante de Canal + avant de poursuivre au sujet de la signature de l'ancien Turinois en Provence.

Rabiot avec le maillot de l'OM, Laure Boulleau est choquée

« Mais je l’ai connu quand j’étais joueuse, on était au PSG tous les deux, je l’ai connu quand il était très jeune, c’est évident que ça me pique le coeur. Mais je ne suis pas dans l’excès. J’aimais le joueur, mais c’est étonnant qu’un club qui joue la coupe d’Europe ne soit pas venu le chercher, il n’y a pas de hasard non plus… Il s’est retrouvé un peu acculé, je trouve qu’il avait un potentiel, il va falloir le remettre en forme. En tout cas, ça fait parler » a avoué Laure Boulleau, qui n’en revient pas de voir Adrien Rabiot avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur le dos. Le Classique du 27 octobre prochain au Vélodrome promet des retrouvailles explosives entre le milieu de terrain de 29 ans et son ancien club, où personne ne lui pardonne véritablement cette signature totalement inattendue.