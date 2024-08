OM ‍: Nketiah arrive, Arsenal cède tout à Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM montre déjà une belle efficacité offensive lors des matchs de préparation, la signature d'Eddie Nketiah semble imminente. Ses agents sont désormais installés à Marseille.

Sauf énorme retournement de situation, Eddie Nketiah devrait rejoindre dans les prochains jours l'effectif de Roberto De Zerbi. Après de longues négociations, et alors que le jeune attaquant anglais semblait être bloqué à Londres par l'intransigeance des dirigeants d'Arsenal, tout se serait emballé ces derniers jours, indiquent ce dimanche nos confrères anglais de TeamTalk. C'est l'aspect financier de l'opération qui bloquait tout, mais à en croire Fraser Gillan, journaliste spécialiste du mercato pour le média spécialisé, les Gunners ont finalement accepté de prêter Eddie Nketiah à l'Olympique de Marseille moyennant une option d'achat à hauteur de 30 millions d'euros.

On ne connaît pas la nature de l'option, et notamment si elle est presque obligatoire. Du côté d'Arsenal, on accepte l'idée de voir partir l'attaquant de 25 ans, même si cela ne rapportera rien directement cet été. Et désormais tout va s'accélérer puisque les agents de Nketiah sont désormais en France afin de boucler l'opération dans les prochains jours et probablement avant la reprise du championnat de Ligue 1 le week-end prochain.

Nketiah à l'OM, tout s'accélère

‼ The agents of Arsenal striker Eddie Nketiah have travelled to France to finalise his next move https://t.co/1cH7DHmGWX — TEAMtalk (@TEAMtalk) August 10, 2024

Confirmant les informations récentes d'un insider, TeamTalk précise que les représentants de l'attaquant d'Arsenal sont déjà à Marseille depuis plusieurs jours : « Les agents de Nketiah se sont rendus en France et négocient désormais en face à face avec Marseille alors que toutes les parties cherchent à conclure enfin un accord. » Plus rien ne semble donc en mesure de faire dérailler ce transfert encore une fois très spectaculaire et encore une fois avec un joueur de Premier League. De quoi confirmer qu'en venant à Marseille, Roberto De Zerbi a clairement obtenu de Pablo Longoria et Mehdi Benatia un droit de regard sur le mercato de l'OM. Après Eddie Nketiah, l'Olympique de Marseille pourrait encore aller piocher en Angleterre, mais cette fois en Championship puisque Jonathan Rowe, l'ailier gauche de Norwich, est lui parti au clash avec son club afin de rejoindre le club phocéen.