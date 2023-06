Pas d’entraineur ‍? L’OM vers un incroyable record

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Deux semaines après la démission d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé d’entraineur. Ce n'est clairement pas un problème pour le peuple olympien.

Quel entraineur la saison prochaine ? Quel mercato ? Pour le moment, c'est le calme olympien. Et quand on connait le gout de Pablo Longoria pour bouleverser ses équipes, les suiveurs de l'OM savent aussi qu’il est impossible de connaitre le visage de leur équipe la saison prochaine. Et pourtant, malgré cela, les supporters débarquent les yeux fermés pour s’abonner et remplir jusqu’à la gorge le Vélodrome. La campagne de réabonnement s’est ouverte ce lundi à Marseille, et le club a déjà dépassé la barre des 10.000 abonnés en seulement trois jours, souligne La Provence. Une confiance aveugle qui permet de continuer sur la lignée de la saison dernière. 45.000 abonnés avaient été enregistrés l’été dernier, alors que la présence en Ligue des Champions était à cette époque garantie, ce qui n’est pas le cas pour la rentrée. Pour faire face à cette demande, l’OM a même décidé d’augmenter le nombre d’abonnement disponibles, libérant 3000 places. Ce sont donc potentiellement 48.000 personnes qui peuvent acheter leur billet à l’année pour suivre l’OM, à des prix souvent très attractifs.

Un pack tout compris pour ne rien manquer

𝐕𝐈𝐕𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐃𝐘𝐒𝐒𝐄́𝐄 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐀𝐋𝐈𝐀 🏛



Du 12 au 23 juin, reprenez le chemin du temple des Marseillais pour une épopée inédite ! 🌊

Pour la 1ère fois, vivez toutes les compétitions officielles avec 𝐥’𝐚𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐠𝐫𝐚𝐥 : Ligue 1 Uber Eats, Coupe de… pic.twitter.com/2WLzNavJy4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 12, 2023

Après l’engouement des premiers jours, le club phocéen compte sur une mobilisation tout au long du mois de juin et de juillet pour approcher la barre incroyable des 50.000 abonnés. Ceux qui avaient déjà leur sésame la saison passée, ont jusqu’au 20 juillet pour le conserver. Enfin, face à l’incertitude de l’avenir européen de l’OM, les dirigeants ont décidé d’inclure les matchs de barrages de Ligue des Champions dans leur package, ce qui permettrait inévitablement de mettre une ambiance pour les matchs décisifs afin d’accéder à la C1 tant désirée. Les abonnements sont aussi valables en cas de matchs à élimination direct en Europa League ou Conférence League, et pour la Coupe de France à domicile. Une véritable offre tout compris qui pourrait permettre de battre des records.