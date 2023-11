Vente OM ou pas, McCourt arrête tout ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vente de l’OM ou pas, le propriétaire du club Frank McCourt est bien décidé à calmer ses investissements au sein du club. Le natif de Boston n’a plus l’intention de remettre au pot lors du prochain mercato hivernal.

Dans un communiqué publié mercredi soir, la DNCG a indiqué que l’OM était soumis à un encadrement de la masse salariale dans l’optique du mercato hivernal. Une décision loin d’être dramatique aux yeux de l’état-major de l’Olympique de Marseille, qui a fait savoir dans un communiqué que le club avait présenté un budget révisé suite à l’absence des revenus liés à la Ligue des Champions et que la bonne entente entre la DNCG et l’OM avait permis de trouver un accord satisfaisant.

Concrètement, les dirigeants olympiens ne sont pas interdits de recrutement pour le mercato à venir. Mais leurs dépenses seront strictement encadrées par le gendarme financier du football français. En interne, l’OM garantit que cette décision ne va pas du tout freiner les volontés de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia sur le marché et que les ajustements nécessaires au sein de l’effectif seront possibles… mais en bonne intelligence. RMC indique tout de même que l’Olympique de Marseille sera dans l’obligation de se montrer « très prudent » en janvier prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

A l’heure actuelle, les finances de l’OM sont saines et les comptes n’ont jamais été en si bon état ces huit dernières années. Mais ce budget serré s’inscrit dans une volonté très nette de ne plus avoir recours à Frank McCourt. Alors que les rumeurs au sujet d’une vente du club se multiplient ces dernières semaines, le propriétaire américain n’a plus l’intention de remettre au pot et estime que Pablo Longoria doit être capable d’auto-financer le club. La période d’incertitude qui règne au niveau des droits TV incite par ailleurs les dirigeants phocéens à une grande prudence. Reste maintenant à voir si de manière concrètement, l’encadrement de la masse salariale par la DNCG et le fait que Frank McCourt ne remette pas au pont sont deux éléments qui impacteront le prochain mercato de l’Olympique de Marseille.