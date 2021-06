OM : Zéro offre pour Amine Adli, Toulouse ouvre la porte

Dans : OM.

Élu meilleur joueur de la dernière saison de Ligue 2, Amine Adli ne restera pas longtemps à Toulouse, puisque son départ est programmé pour cet été.

En fin de contrat dans un an, Amine Adli va effectivement faire ses valises durant ce mercato. Il faut dire qu’après la saison que le joueur de 21 ans vient de réaliser, il n’a plus rien à faire en Ligue 2, sachant que le TFC a échoué dans sa quête de remontée lors des barrages face au FC Nantes en mai dernier. Auteur de huit buts et huit passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, la révélation toulousaine est courtisée par de nombreux clubs à travers l’Europe. En France, l’Olympique de Marseille cherche à le recruter depuis le début de l’année 2021. Mais face à la concurrence du Milan AC, et à la gourmandise des Violets par rapport au transfert de leur pépite, Pablo Longoria avait un peu lâché l’affaire ces derniers temps. Malgré tout, l’OM n’est pas encore mort dans ce dossier. Car si l’on en croit les dires de Damien Comolli, Adli est encore loin d’être parti.

« Beaucoup de coups de téléphone, mais aucune offre »

« Amine n'a pas souhaité prolonger. Je trouve ça regrettable, mais je le respecte. Je n'ai toutefois reçu aucune offre. Beaucoup de coups de téléphone, mais aucune offre », a lancé, dans les colonnes de La Depeche, le président de Toulouse, qui ne fera aucun cadeau aux clubs intéressés par Adli. Présent à la reprise de l'entraînement ce jeudi, sous les ordres du nouvel entraîneur Philippe Montanier, l'ailier français pourrait bien patienter encore un peu avant de trouver un point de chute pour la suite de sa carrière. D’autant plus que les clubs intéresses vont probablement attendre le dernier moment, histoire d’avoir le meilleur prix possible, dans ce dossier Adli, qui s’apprête donc à agiter une bonne partie du marché estival.