OM : Zinedine Ferhat à Marseille, Longoria accélère !

A la recherche d’une doublure à Dimitri Payet, Pablo Longoria lorgne sur Zinedine Ferhat, en fin de contrat dans un an avec Nîmes.

Déjà très actif depuis le début du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’en a pas encore terminé avec son ambitieux mercato. Et pour cause, Jorge Sampaoli aimerait encore recruter un ou deux joueurs au poste de latéral droit, où Daniel Wass (FC Valence) et Pol Lirola (Fiorentina) sont ciblés. L’entraîneur argentin souhaite également disposer d’une doublure à Dimitri Payet au poste de numéro dix. Dans ce rôle, Thiago Almada était la priorité, mais la pépite du Vélez Sarsfield est très chère. Raison pour laquelle, selon les informations obtenues par Mohamed Toubache-Ter, la direction de l’Olympique de Marseille est en passe de se rabattre sur Zinedine Ferhat, auteur de 9 buts et de 10 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.

Une piste très abordable

« Marseille plus que chaud sur Ferhat… Les échanges se poursuivent et montent d’un cran » a publié l’insider sur son compte Twitter. Joueur très polyvalent, Zinedine Ferhat présente l’avantage d’être relativement abordable, son prix ne dépassant pas les 3 millions d’euros en raison de sa situation contractuelle et de la relégation en Ligue 2 de Nîmes. De plus, Ferhat peut jouer à différents postes, ce que Jorge Sampaoli va adorer. Positionné en n°10 avec les Crocos la saison dernière, l’Algérien de 28 ans peut également occuper les deux côtés de l’attaque. Dans le système très hybride de Jorge Sampaoli, il ne serait d’ailleurs pas étonnant de le voir dépanner dans les rôles de pistons, même si son recrutement a surtout pour but de doubler le poste de Dimitri Payet. Reste maintenant à voir si les négociations aboutiront dans les prochains jours, ce que Zinedine Ferhat doit bien évidemment espérer de tout son cœur…