OM ‍: Vitinha humilié dans le vestiaire, tout s'explique

Par Adrien Barbet

Arrivé l’hiver dernier à l’Olympique de Marseille contre 32 millions d’euros, Vitinha a eu du mal à s’imposer pour ses premiers mois en Ligue 1. Le Portugais se sent mis du côté par le vestiaire marseillais.

Il y a six mois, en quête d’un buteur pour épauler Alexis Sanchez, l’OM pensait avoir trouvé son bonheur avec Terem Moffi. Finalement, l’attaquant nigérian est allé rejoindre l’OGC Nice, ce qui avait contraint Marseille à dénicher un plan B. Ce plan B a un nom, Vitinha. Le Portugais, en grande forme avec Braga, n’a pourtant inscrit que 2 buts en 18 rencontres disputées sous la tunique phocéenne. Un bilan très fiable, surtout par rapport au montant investi par l’OM. Selon des sources proches du club, contactées par le site Team Football, Vitinha n’a pas du tout été soutenu par les joueurs marseillais, pendant qu’il traversait une étape compliquée de sa carrière. Les joueurs d'Igor Tudor étaient agacés de savoir que Pablo Longoria avait payé 32 millions d'euros pour le faire venir, un record pour Marseille. Un moment de solitude, puisqu'il avait été clairement placardisé, qui a été très dur à accepter pour le joueur de 23 ans, qui s'est senti trahi, à peine arrivé à l'OM.

Vitinha et le vestiaire de l'OM, c'est déjà la cassure

Si le rendement de Vitinha est pour l'instant en dessous des espérances marseillaises, l'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Marcelino pourrait tout faire basculer. Selon les informations du site, la direction olympienne, menée par Pablo Longoria et Javier Ribalta a rencontré l'entourage de Vitinha ainsi que le joueur lui-même. But de ce rendez-vous, évoquer son avenir, mais également son intégration au sein du vestiaire ainsi que ses objectifs pour la saison prochaine. Avec l'ambition de se qualifier en Ligue des Champions, Marseille va sérieusement avoir besoin d'un attaquant capable de mettre des buts. Vitinha va devoir rapidement trouver le chemin des filets. Ayant eu l'impression d'être victime d'un coup tordu de certains de ses coéquipiers, mais aussi lesté du poids du prix de son transfert, le joueur portugais a une solution pour régler tout cela. Marquer les buts qui qualifieront l'Olympique de Marseille pour la C1. Si c'est le cas, tout lui sera pardonné dans les vestiaires et les tribunes du Vélodrome.