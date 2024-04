Vente OM ‍: Riolo annonce l'Arabie Saoudite à Monaco ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a quelques semaines, Jérôme Rothen avait annoncé l'acquisition possible de l'AS Monaco par des investisseurs saoudiens. Un journaliste confirme que la reprise du club de la Principauté est imminente.

Cette fois, c'est n'est pas Jérôme Rothen qui évoque le rachat de l'actuel dauphin du PSG par des investisseurs saoudiens, mais Daniel Riolo. Au coeur d'une discussion avec un supporter monégasque, le journaliste lui a clairement confirmé que les négociations étaient proches d'aboutir, même s'il reste un ou deux détails à régler avant que la reprise soit officalisée. Pour le journaliste de RMC, il ne fait aucun doute que les choses sont avancées entre les deux parties, et il en a dit un peu plus dans l'After. Si cela se confirmait, cela serait forcément un gros coup d'arrêt concernant les rumeurs d'acquisition de l'Olympique de Marseille, là aussi par des Saoudiens, car il n'existe aucun championnat européen où le pays a acheté deux clubs. Les déclarations de Daniel Riolo (ci-dessous) sont très claires et l'affaire semble presque entendue.

Monaco et l'Arabie Saoudite, ça va se faire

Vente OM : L'Arabie Saoudite remercie la DNCG https://t.co/ipgpdmLfad — Foot01.com (@Foot01_com) April 25, 2024

Au micro de son média, notre confrère a tout déballé. « Pour Monaco, les négociations sont très avancées avec les Saoudiens. Mais ça discute sur les parts, parce que Rybolovlev veut garder un peu des parts dans le club et les Saoudiens veulent tout. Et puis il y a aussi les parts de la Principauté, et le Prince Albert ne veut pas les lâcher, ce que je trouve tout à fait normal. La Principauté doit toujours garder un petit bout de l’AS Monaco et ne pas tout vendre, c’est évident, je trouverai bizarre que le palais lâche le club à 100%. Il y a juste une discussion autour de ça (…) Je dis que Rybolovlev est en train de vendre, la question est de savoir ce que les Saoudiens vont faire quand ils vont arriver », a expliqué Daniel Riolo, qui ne voit plus réellement aucun obstacle majeur pour la reprise de l'AS Monaco par l'Arabie Saoudite. Les supporters de l'OM qui croyaient au miracle risquent de sérieusement déchanter.