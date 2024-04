OM ‍: Longoria humilié par Tessier, les précisions tombent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Les tensions sont de plus en plus nombreuses à l'OM. Stéphane Tessier et Pablo Longoria sont en guerre et les raisons qui l'expliquent sont finalement assez logiques.

L'OM vit une fin de saison sous tension. Si un titre est encore possible en Ligue Europa, le parcours en Ligue 1 est chaotique. Pour ne rien arranger, les relations entre certaines personnes au club ne sont pas bonnes du tout. Pablo Longoria, président de l'OM, est en guerre déclarée avec le directeur général du club, Stéphane Tessier. Ce dernier, qui a pris beaucoup d'importance ces dernières semaines, est protégé par les Ultras marseillais. De quoi agacer Pablo Longoria, même si les raisons s'expliquent. Ce n'est pas Mathieu Grégoire qui dira le contraire.

Tessier et Longoria, McCourt sous pression

Des dissensions entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier ?



Les éclaircissements de @Serguei 🎙️#EDG pic.twitter.com/qgUYRySRDc — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 26, 2024

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné ses informations sur le sujet. « Ils ne travaillent plus ensemble. C'est étonnant. On a fait un déjeuner de Noël avec eux. Ils étaient copains comme cochons. On n'imaginait pas voir Longoria trahi comme ça. Benatia lui a aussi dit que Tessier ne faisait pas que du bien dans son dos. L'histoire du tifo a provoqué la rupture entre les deux. C'est une question de pouvoir. Benatia et Longoria veulent reprendre les rênes mais Tessier a aussi ses hommes dans le club. Trop de gens voulaient gérer le mercato notamment. Il y a trop de gros poissons dans le bocal. (...) Tessier, il s'est rendu indispensable sur tout. Il a tout géré. Longoria ne faisait plus que du mercato.

Tessier était le rouage essentiel. Il a mis ses hommes, des anciens Stéphanois. Longoria a négligé la question des supporters. Un fossé s'est créé. Tessier a géré les supporters. Il n'est pas visé par les banderoles ou les communiqués. C'est logique mais ça crée des dissensions en interne », a notamment indiqué Mathieu Grégoire, qui pressent pas mal de changements dans les prochaines semaines. Difficile d'imaginer que le duo puisse continuer à travailler ensemble. Frank McCourt va devoir trancher au vu de la situation, sous peine de laisser le club encore plus en péril.