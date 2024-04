OM ‍: Longoria, ces chiffres terribles sortent au pire moment

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La guerre interne est totale au sein de l'Olympique de Marseille entre Pablo Longoria et Stéphane Tessier. Le président de l'OM est pointé du doigt pour sa gestion un peu délirante du mercato.

Pablo Longoria est désormais sur la sellette et si le dirigeant espagnol de Marseille a longtemps été considéré par les supporters comme le meilleur patron de l'OM depuis longtemps, cette étiquette s'est brutalement décollée. Alors que l'on sait à présent que le directeur général du club phocéen fait ami-ami avec les Utras, au détriment de Pablo Longoria, les derniers chiffres de la DNCG tendent à prouver qu'il est bien difficile de trouver de la stabilité au sein d'un club où les transferts sont de plus en plus nombreux. Journaliste vedette de la chaîne L'Equipe, Olivier Ménard ne remet pas du tout en cause l'honnêteté du président marseillais, mais il estime que ce dernier pousse trop loin le bouton du mercato. Et que cela nuit sportivement à l'OM, qui n'a pas gagné un seul titre depuis bien des années et ne parvient pas à se qualifier chaque saison pour la Ligue des champions.

Longoria fait exploser les commissions d'agents et les transferts à l'OM

Evoquant le bilan de Pablo Longoria dans ce domaine, le journaliste a fait les comptes et ils sont incroyables. « Pablo Longoria a la réputation d’être super astucieux sur le marché des transferts, même si son efficacité est douteuse depuis quelques mercatos. Mais à quel prix et avec quelle méthode ? Loin de moi l’idée de penser que Pablo Longoria s’enrichit sur les transferts, ça serait de la diffamation et ça serait une faute professionnelle de ma part de le dire. Mais j’ai consulté les chiffres que la FFF vient de publier sur la rémunération des agents. Ce sont des chiffres officiels et quand je m’arrête sur l’OM, depuis que Pablo Longoria est aux manettes, les commissions des agents ont explosé, elles ont même plus que doublé entre sa première année, quand il est directeur sportif, et sa deuxième. Ces commissions payées par l’OM sont passés de 8 millions à 19 millions d’euros. Si l’on part du principe qu’on lie les commissions des agents au nombre de mouvements de joueurs (achats, ventes, prêts, retours de prêt) qu’il y a, en 2020-2021, il n’y a que 23 mouvements. Pour sa deuxième saison, on passe de 23 à 42 mouvements. Pour la saison 2022-2023, il y a eu 54 mouvements et cette saison, on en est à 56 mouvements. On peut se demander si l’OM a un cap, une stratégie, et s’il ne panique pas ? », s'est interrogé Olivier Ménard. De quoi forcément mettre encore plus de pression sur Pablo Longoria.

Pour l'instant, Frank McCourt et le président de l'OM n'ont pas réagi ou démenti informations de L'Equipe sur cette situation très tendue au sein du club phocéen et sur une décision imminente du milliardaire américain concernant le départ de Longoria ou de Tessier. Le match de dimanche au Vélodrome entre Marseille et Lens pourrait être l'occasion de quelques messages tombés des tribunes, et on se doute dans quels sens ils iront.