Visé par l'OM, Paulo Fonseca ne dit pas non

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Considéré comme la piste numéro 1 de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, Paulo Fonseca s'est exprimé sur ce sujet à la veille du match du déplacement de Lille à Metz

Ce vendredi, le quotidien L'Equipe mettait à sa Une l'actuel entraîneur du LOSC, précisant que Pablo Longoria avait fait de Paulo Fonseca son favori pour succéder à Jean-Louis Gasset, dont la mission s'achèvera à la fin de l'actuelle saison. L'an passé, le technicien portugais avait été tout proche de signer à l'OM, mais finalement Olivier Létang n'avait pas validé ce choix de celui qui arrive en fin de contrat à Lille. Alors, ce samedi, à moins de 24h du match Metz-Lille (dimanche à 13h sur Prime Vidéo), Paulo Fonseca n'a évidemment pas échappé à une question sur ces informations de L'Equipe. L'entraîneur de 51 ans aurait pu zapper cette interrogation, mais non, il a répondu à cette possibilité de quitter Lille pour rejoindre l'Olympique de Marseille.

Fonseca voit flou sur son avenir

« Je suis totalement concentré sur les quatre derniers matchs. Je le dis, mon futur ce n’est pas important, c’est le futur de Lille qui est le plus important. Si je sais ce que je vais faire la saison prochaine ? Non, je n’ai pas décidé », a précisé Paulo Fonseca, qui ne se ferme aucune porte et surtout pas celle de l'Olympique de Marseille. Reste que le problème est le même, l'OM n'est pour l'instant qualifié pour aucune coupe européenne, et forcément pour un entraîneur de ce standing, c'est un vrai souci. Car la concurrence est rude, et les clubs qui suivent le coach lillois ont cet avantage de jouer l'Europe, notamment les clubs de Premier League récemment évoqués, ou même l'AC Milan, même si cette piste est moins chaude. Il reste encore quatre matchs pour que l'on sache si le LOSC prolongera son entraîneur ou s'il devra accepter l'idée de le voir partir à Marseille ou ailleurs.